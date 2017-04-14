Отмена виз для граждан Азербайджана - одна из тем сотрудничества между Баку и Брюсселем - МИД

2017-04-14 09:51 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Отмена виз для граждан Азербайджана является одной из тем сотрудничества между Баку и Брюсселем, сказал в пятницу официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии, подписанные между Азербайджаном и ЕС, в силе уже несколько лет, сказал Гаджиев.

Успешное сотрудничество в рамках этих соглашений создает благоприятные условия для выхода на новый уровень переговоров по визовым вопросам, отметил он.

Гаджиев также не исключил возможность рассмотрения вопроса отмены виз в рамках переговоров по новому соглашению о стратегическом сотрудничестве между Азербайджаном и ЕС.

Совет ЕС 14 ноября выдал мандат Европейской комиссии и высокому представителю по иностранным делам и политике безопасности на ведение переговоров от имени ЕС и его государств-членов по вопросу всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года и должно больше учитывать общие цели и проблемы, с которыми сталкиваются ЕС и Азербайджан сегодня. Соглашение будет отвечать принципам, одобренным в 2015 году в документе института Политики европейского соседства, и предложит обновленную основу для политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.