Азербайджан и Швейцария долгие годы успешно сотрудничают - посол

2017-04-14 10:01 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Швейцарией существуют интенсивные политические и экономические связи на высоком уровне. Об этом Trend сказал в пятницу посол Швейцарии в Азербайджане Филип Шталдер.

Дипломат напомнил, что Азербайджан и Швейцария отмечают 25-летие установления дипломатических отношений.

"Мы очень рады, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев регулярно посещает Швейцарию для участия в Давосском Всемирном экономическом форуме и регулярно проходят встречи президентов двух стран", - сказал посол.

Шталдер добавил, что страны также тесно сотрудничают в области культуры.

"Мы как посольство стараемся развивать сотрудничество между Азербайджаном и Швейцарией во всех сферах, в том числе политической, экономической и в области образования", - сказал он.

Говоря об инвестициях, посол отметил, что швейцарские компании активно работают в Азербайджане, и ряд из них инвестировал в Сумгайытский химический промышленный парк.

(Автор: Эльчин Мехтиев)