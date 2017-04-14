В Украине заявили о задержании подозреваемого в терроризме россиянина

2017-04-14 10:14 | www.apa.az | 3

Украинская полиция заявляет, что задержала в Киевской области гражданина России с оружием и взрывчаткой и проверяет версию о его возможном участии в подготовке террористических актов.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба национальной полиции Украины со ссылкой на главу Нацполиции Сергея Князева.

«Во время отработки территории Киева и области правоохранители задержали 33-летнего гражданина Российской Федерации. По месту жительства подозреваемого правоохранители изъяли оружие, тротиловую шашку, начинённую металлическими болтами, отмычки и наркотики», - говорится в сообщении.

По словам С.Князева, гражданин РФ задержан, в настоящее время проверяется способ и законность пересечения границы задержанным, цели приезда на территорию Украины. Кроме того, проверяется версия об участии фигуранта в подготовке террористических актов или диверсии, а также наличие сообщников и заказчиков, сообщает полиция.