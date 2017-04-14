МИД: Обсуждается вопрос безвизового въезда граждан Азербайджана в Европу

2017-04-14 10:15 | www.apa.az | 3

«В рамках сотрудничества между Евросоюзом и Азербайджаном одним из обсуждаемых вопросов является отмена ЕС визового режима для граждан Азербайджана».

Об этом АПА заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев. По его словам, уже несколько лет между Евросоюзом и Азербайджаном действует соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии. Успешное сотрудничество в рамках этого соглашения создало хорошую почву для перехода на новый этап обсуждений: «Не исключено, что вопрос безвизового режима будет рассмотрен в рамках обсуждений нового соглашения о партнерстве между ЕС и Азербайджаном».