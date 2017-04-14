Microsoft выбрала в Азербайджане инновационного учителя года

2017-04-14 10:21 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Компания MicrosoftAzerbaijan в рамках глобального конкурса на звание Инновационного педагога-эксперта выбрала в Азербайджане учителя года, который посетил конференцию Educator Exchange E² в Торонто и поделился собственным опытом с зарубежными коллегами.

Учитель информатики Билясуварского образовательного комплекса Халид Чандарли, удостоившийся по итогам глобального конкурса звания Инновационного педагога-эксперта года по версии Microsoft за эффективное внедрение технологий в образовании, представил Азербайджан на конференции Educator Exchange E², прошедшей в канадском Торонто. Престижный форум традиционно объединил наиболее инновационных преподавателей со всего мира и стал площадкой для обмена знаниями, опытом и инновационными решениями по организации учебного процесса.

Халид Чандарли стал самым активным пользователем сайта сообщества Microsoft для образования(education.microsoft.com), который специально был создан для педагогов и сотрудников образовательных организаций, стремящихся эффективно использовать информационные технологии в обучении. Следует отметить, что любой сотрудник образовательного учреждения при желании может абсолютно бесплатно зарегистрироваться на данном портале, стать членом сообщества, получить доступ к учебным материалам Microsoft, слушать лекции на различные темы, воспользоваться опытом коллег и поделиться собственными навыками. Чем чаще представители образовательных организаций воспользуются возможностями данного сайта, тем больше баллов они набирают и обретают соответствующие сертификаты и статусы. Педагоги, набравшие 1 000 и более баллов и соответствующие определенному статусу, получают звание Учитель года и избираются со стороны Microsoft для участия на глобальных конференциях. Так, Халид Чандарли стал самым активным участником данного портала из Азербайджана и получил возможность принять участие на конференции Educator Exchange E² в Торонто. Основная цель сайта сообщества Microsoft для образования привлечь как можно больше преподавателей, подготовить их и повысить уровень профессионализма. В настоящее время число пользователей данного портала составляет более 4 млн.

«На конференции, где приняли участие 240 представителей образовательных учреждений из 83 стран, мы получили возможность ознакомиться с технологическими новинками Microsoft и принять участие на практических курсах. Одним из самых запоминающихся и интересных моментов было ознакомление со стендами, где демонстрировалась деятельность преподавателей. Ведь видение творчества вдохновляет и других. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить компанию Microsoft Azerbaijan за предоставленную возможность и призвать всех азербайджанских преподавателей зарегистрироваться на сайте сообщества Microsoft для образования», - сказал Халид Чандарли.

Глобальный конкурс на звание Инновационного педагога-эксперта проводится со стороны Microsoft уже несколько лет подряд. Цель этой важнейшей образовательной инициативы – развитие глобального сообщества педагогов, которое дает возможность другим учителям получать идеи, применять новые подходы в обучении и обмениваться опытом.

«Инновационные педагоги-эксперты осуществляют трансформацию учебной среды с использованием инновационных методов в мировом масштабе. Конференция Educator Exchange E² дает преподавателям возможность обмена опытом с коллегами, в том числе в решении проблем, возникших в процессе обучения. Мы придаем большое значение их инновационным идеям, и именно этим мы поддерживаем трансформацию образования, чтобы будущее поколение встречало новые вызовы более подготовленными», - сказал генеральный менеджер компании MicrosoftAzerbaijan Сархан Гашимов.

Инновационные педагоги-эксперты Microsoft тесно сотрудничают с корпорацией для продвижения инноваций в образовании, помощи учителям в обретении навыков по использованию технологий для улучшения учебных результатов и активно делятся своим опытом в том, как технологии помогают в обучении и преподавании. Они также являются менторами для других учителей и проводят тренинги по образовательным технологиям, а также по использованию продуктов и инструментов Microsoft.

Microsoft Educator Exchange E² – это захватывающее ежегодное событие, которое признает и отмечает достижения самых инновационных преподавателей в мире, сочетающих контент, педагогику и технологии с образцовыми способами подготовки учеников. Мероприятие предоставляет преподавателям уникальную возможность сотрудничать, создавать и делиться своим опытом в области интеграции технологий и педагогики в целях совершенствования обучения и достижения наивысших результатов учащихся и трансформации системы образования. В этом году более 2 500 человек следили в прямом эфире за ходом конференции.

Отметим, что сфера образования является для Microsoft одним из приоритетных сегментов. Ключевые компоненты Национального плана Microsoft в Азербайджане включают в себя повышение экономической эффективности предприятий и трансформацию системы образования.