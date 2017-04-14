ВС Армении нарушили режим прекращения огня 118 раз

2017-04-14 10:24 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и 82 миллиметровые минометы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 118 раз, сообщает в пятницу министерство обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Воскеван и на безымянных высотах Ноемберянского района, на безымянных высотах Иджеванского района, в селах Мосесгех, Чинари и Айгепар Бердского района, на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гушчу Айрым, Кемерли, Гызылгаджылы, Бала Джафарли и на безымянных высотах Газахского района, Агдам, Агбулаг, Мунджуглу и Алибейли Товузского района, и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Гарагашлы, Юсифджанлы, Мерзили, Джевахирли, Сарыджалы, Баш Карвенд Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Горадиз и Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией