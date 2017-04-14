Парки культуры и отдыха переданы в подчинение местных исполнительных органов

2017-04-14 10:34 | www.apa.az | 3

Кабинет министров внес измен6ния в «Список не входящих в структуру Министерства культуры и туризма Азербайджанской Республики находящихся в его подчинении структур».

Как сообщает АПА, согласно решению парки культуры и отдыха удалены из списка структур, не входящих в структуру министерства культуры и туризма находящихся в его подчинении.

Парки культуры и отдыха вместе со всем имуществом переданы в подчинение местных исполнительных органов. Министерству культуры и туризма поручено решить соответствующие вопросы совместно с Госкомитетом по вопросам имущества и местными органами ИВ.