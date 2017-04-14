Обсуждается вопрос отмены виз между Азербайджаном и ЕС

2017-04-14 09:54 | www.oxu.az | 3

Глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев прокомментировал возможность отмены визового режима между Азербайджаном и Европейским Союзом.

Как сообщил Х.Гаджиев Oxu.Az, одной из тем для обсуждения в рамках сотрудничества между ЕС и Азербайджаном является отмена визового режима для граждан Азербайджана.

«Соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии между ЕС и Азербайджаном действует уже несколько лет. Успешное сотрудничество в рамках упомянутого соглашения создает благоприятную основу для перехода на следующий этап обсуждений по вопросу виз», - подчеркнул спикер МИД.

Х.Гаджиев не исключил, что вопрос отмены виз будет рассмотрен в рамках переговоров между Азербайджаном и ЕС о новом соглашении о партнерстве.

Отметим, что 25 апреля в Баку пройдет первый раунд переговоров между Азербайджаном и ЕС в связи с новым соглашением о стратегическом партнерстве.

Н.О.

