Russia Today подготовило фоторепортаж об армии Азербайджана (ФОТО)

2017-04-14 10:26 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Армия Азербайджана - самая богатая в регионе, отмечается в фоторепортаже, подготовленном российским агентством Russia Today.

Азербайджанская армия находится в постоянной боевой готовности из-за неурегулированного конфликта с Арменией вокруг Нагорного Карабаха, говорится в материале.

С начала 2000-х годов Азербайджан увеличил военный бюджет в 20 раз. Баку скупает вооружение российского, израильского и турецкого производства, отмечается в репортаже.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльмира Таривердиева)