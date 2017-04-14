Глава МИД Ирана назвал односторонние действия США против Сирии недопустимыми
2017-04-14 10:30 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Глава МИД Ирана провёл телефонный разговор о сложившейся в Сирии ситуации, со своими коллегами в Казахстане, Бразилии, Венесуэле и Боливии.
Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Ирана.
В ходе телефонных переговоров со своим казахстанским коллегой глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал односторонние действия США против Сирии недопустимыми, подчеркнув необходимость формирования международной комиссии по расследованию предполагаемой химической атаки в сирийском Идлибе.
Стороны также обсудили механизмы последних переговоров в Астане по урегулированию ситуации в Сирии.
Вместе с тем, в отдельных телефонных разговорах с министрами иностранных дел Бразилии, Боливии и Венесуэлы глава МИД Ирана также осудил нападение США на Сирию и призвал к формированию беспристрастной международной комиссии по расследованию химической атаки в Хан-Шейхуне.
В минувшую пятницу десятки американских ракет были выпущены по аэродрому Шайрат в западной сирийской провинции Хомс в ответ на предполагаемую химическую атаку правительственных войск Сирии на город, удерживаемый повстанцами.
(Автор: Эльмира Таривердиева)