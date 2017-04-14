Дорожная полиция провела рейды в связи с незаконными пассажироперевозками по маршруту Баку-Сумгаит

2017-04-14 10:52 | www.apa.az | 2

Сотрудники Главного управления Государственной дорожной полиции МВД и Главного управления Государственной дорожной полиции города Баку провели очередной рейд в столице.

Как сообщает АПА, рейд был проведен в связи с водителями, занимающимися незаконными пассажироперевозками по маршруту Баку-Сумгаит.

Рейды были проведены около метростанции «20 Января», на территории «Шамахинки» и круга третьего микрорайона. В результате принятых мер были задержаны десятки водителей, занимающихся незаконными пассажироперевозками.

Большинство из водителей отметили, что у них имеется контракт с какой-либо компанией, и они работают на этой основе.

В ходе рейда было установлено, что у некоторых водителей нет прав.

Также были выявлены автобусы, в салоне которых установили дополнительные сиденья.

Непригодные к эксплуатации транспортные средства сотрудники полиции отправили на штрафную стоянку.

Также были приняты меры в отношении тех, кто паркует автомобиль на неположенном месте около метростанции «20 Января».

Начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции Камран Алиев заявил, что подобные рейды будут проводиться регулярно.