Galaxy S8 – флагман уже доступен для предзаказа

2017-04-14 10:00 | www.oxu.az | 2

29 марта этого года компания Samsung Electronics представила миру долгожданные смартфоны Galaxy S8 и S8+.

Официальный старт продаж в Баку запланирован на 5 мая, однако, уже начиная с завтрашнего дня, можно будет оформить предзаказ на Galaxy S8 и S8+.

Условия предзаказа просты: вы оплачиваете 50 АЗН от суммы смартфона в магазинах авторизованных партнеров Samsung Electronics (Baku Electronics, Irshad Telecom, Kontakt Home, Soliton) и получаете ряд преимуществ.

Во-первых, таким образом, уже 29 апреля вы сможете заполучить заветный смартфон (т.е. за неделю до официального старта продаж). Во-вторых, дополнительно к внутренней встроенной памяти в 64 Гб вы также получите в подарок MicroSD карту объемом в 128 Гб! Кампания будет длиться до 28 апреля, а количество смартфонов ограничено.

В этом году мы с вами получим совершенно новый смартфон, который кардинально отличается от того, что было до сих пор на рынке мобильных устройств. Стильный Galaxy S8 расширяет грани дизайна. «Безграничный» дисплей с симметрично закругленными краями и металлическая окантовка корпуса идеально сочетаются и создают единый цельный образ.

Galaxy S8 и Galaxy S8+ оснащены сканером радужной оболочки глаз (IRIS Scanner), а также другими методами безопасности, такими как сканер отпечатков пальцев и распознавание лица. Благодаря этому вы сможете отбросить все тревоги о незащищенности ваших персональных данных.

Основная камера у смартфона обладает технологиями Dual Pixel и Мульти-кадровой съемки, это значит, что когда вы снимаете движущийся объект при слабом освещении или необходимо приблизить объект для съемки, камера делает серию кадров, чтобы вы могли получить яркие и четкие фотографии, а фронтальная камера отныне оснащена умным автофокусом.

Также теперь в комплекте со смартфоном будут поставляться двухполосные, высококачественные наушники AKG. Смартфон защищен от влаги и пыли по стандарту IP68 (защита на протяжении 30 минут на глубине в 1.5 м в пресной воде). Galaxy S8 и S8+ первые в мире смартфоны, оснащенные 10нм процессором, что делает их очень мощными.

Galaxy S8 - смартфон для тех, кто в авангарде инновационных технологий. Именно для таких людей компания Samsung Electronics и проводит вышеописанную акцию по предзаказу.

Подробно с характеристиками смартфона можно ознакомиться при помощи нижеследующей таблицы: