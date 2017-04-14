Жуткая авария в Баку: Трое сгорели заживо – ФОТО + ВИДЕО + ОБНОВЛЕНО

2017-04-14 10:08 | www.oxu.az | 2

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого сгорел автомобиль.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в Сураханском районе, на Зыхском шоссе

Автомобиль «ВАЗ-2107» столкнулся с автомобилем KIA. В результате столкновения возгорелся автомобиль «ВАЗ-2107».

К месту происшествия привлечены спасатели государственной пожарной службы и службы спасения в особо рискованных ситуациях МЧС.

Все три пассажира автомобиля «ВАЗ-2107» сгорели. Как удалось выяснить АПА, это водитель «ВАЗ-2107» Гюльага Гулиев, 1973 года рождения, пассажиры автомобиля – Эльчин Садыгов, 1973 года рождения и его брат, Намиг Садыгов, 1968 года рождения..

По факту ведется расследование.

09:34

Сегодня в бакинском поселке Зых на ведущей в аэропорт дороге произошло тяжелое ДТП.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, авария произошла рано утром.

Автомобиль марки «Kia» столкнулся с «ВАЗ 2107». В результате «ВАЗ» загорелся. По предварительным данным, погибли два человека, находившихся в автомобиле.

Э.А.

