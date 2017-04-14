Туркменистан придает особое значение активизации диалога с Афганистаном

2017-04-14 10:34 | www.trend.az | 2

АШХАБАД /Trend/ - Особое значение во внешнеполитической стратегии Туркменистана придается активизации диалога с соседним Афганистаном, дипломатическим отношениям с которым недавно исполнилось 25 лет, пишет в своем комментарии в пятницу госагентство "Туркмен довлет хабарлары" (ТДХ).

"Наша страна принципиально выступает за стабилизацию обстановки и урегулирование сложившейся непростой ситуации в соседнем государстве с применением исключительно мирных, политико-дипломатических, торгово-экономических и гуманитарных методов, рассчитанных на долгосрочную перспективу", - сказано в материале.

Важную роль в этом процессе призван сыграть региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, штаб-квартира которого действует в Ашхабаде.

Туркменистан осуществляет масштабные проекты регионального значения в энергетической и транспортной сферах, нацеленные на восстановление афганской экономики и социальной инфраструктуры, отмечает ТДХ.

В числе наиболее значимых из них проекты строительства транснационального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) и железной дороги Туркменистан-Афганистан-Таджикистан (ТАТ). Старт строительству трубопровода по маршруту ТАПИ был дан в декабре 2015 года.

Как ожидается, реализация этого энергетического проекта придаст импульс экономическому развитию стран-участниц проекта, решению приоритетных социальных вопросов, в частности по созданию новых рабочих мест в том же Афганистане. В статье также говорится о перспективах транспортного сотрудничества. Речь идет о первой очереди ТАТ - новой железнодорожной магистрали Атамырат-Ымамназар-Акина, введенной в строй 28 ноября 2016 года.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Натаван Эфендиева)