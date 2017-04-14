Карзай: США используют Афганистан как полигон для испытания новых видов вооружений

2017-04-14 10:57 | www.apa.az | 2

США в Афганистане занимаются не борьбой с террористами, а бесчеловечно используют страну в качестве испытательного полигона для новых и опасных видов оружия.

Как передает АПА со ссылкой на Взгляд.ру, об этом заявил Хамид Карзай, возглавлявший Афганистан в 2002-2014 годах.

«Я категорически и самым решительным образом осуждаю то, что американские вооруженные силы сбросили на Афганистан новейшую неядерную бомбу», – отметил он.

«В силах афганцев остановить США», – добавил он.

Напомним, Пентагон впервые использовал в Афганистане сверхмощную фугасную авиационную бомбу, которую в США называют «матерью всех бомб».

Как сообщил экс-сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден, США бомбят тоннели боевиков в Афганистане, строительство которых сами же и финансировали в прошлом. Сноуден также подверг критике использование Пентагоном дорогостоящего вооружения для ударов по Сирии и Афганистану.