Банки Азербайджана перешли на усиленный режим работы на время Бакинского шопинг-фестиваля (СПИСОК)

2017-04-14 11:13 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - На время проведения Бакинского шопинг-фестиваля 23 банка Азербайджана будут работать в усиленном режиме, сообщает в пятницу Палата надзора над финансовыми рынками.

Как отмечает регулятор, всего в усиленном режиме будут работать более 50 банковских филиалов, в том числе шесть филиалов будут работать круглосуточно.

В период фестиваля будет работать специальная мониторинговая группа Палаты. По любому вопросу граждане и туристы страны смогут обратиться по следующим контактам:

Координатор: Эльшан Самедов

Email: elshan.samadov@fmsa.az

Телефон: (+944) 51 444 25 32

Список филиалов и банков, которые будут работать в усиленном режиме во время Бакинского шопинг-фестиваля

В Азербайджане действуют 32 банка, в том числе два с государственным участием

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli