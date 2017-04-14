В Баку в результате ДТП два брата сгорели заживо - ОБНОВЛЕНО

2017-04-14 11:08 | www.apa.az | 2

Стали известны личности погибших в результате ДТП в Баку.

Как удалось выяснить АПА, на Зыхском шоссе в результате столкновения двух автомобилей ВАЗ-2107 и KIA вспыхнул пожар. В автомобиле ВАЗ-2107 заживо сгорели - водитель Гулиев Гюльага Магеррам оглу (1973 г.р.), Садыгов Эльчин Саббар оглу (1973 г.р.) и его брат Садыгов Намиг Саббар оглу (1968 г.р.).

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10:18

Сегодня в Сураханском районе столицы произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, в результате столкновения двух автомобилей ВАЗ и KIA вспыхнул пожар. На место происшествия немедленно прибыли спасатели Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска. В результате пожара сгорели воспламеняющиеся части автомобиля ВАЗ, из которого извлекли тела 3 человек. Личность погибших пока не установлена. Другой автомобиль удалось защитить от огня.

Операция завершилась в 09:02.