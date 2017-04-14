«Russian Today» представил фотосессию, посвященную военной мощи Азербайджана

2017-04-14 11:45 | www.apa.az | 2

Российский международный информационный телеканал «Russian Today» представил фотосессию под названием «Армия Азербайджана: самая богатая в регионе».

Как передает АПА, в сообщении отмечается, что азербайджанская армия находится в постоянной боевой готовности из-за неразрешённого конфликта с Арменией вокруг Нагорного Карабаха.

С начала 2000-х годов Азербайджан увеличил военный бюджет в 20 раз.

«Баку скупает вооружение российского, израильского и турецкого производства. Войска ПВО Азербайджана состоят преимущественно из советской техники: С-300, С-200, С-125, «Бук», «Тор-M2Э» российского производства. При этом ЗРК малой дальности представлены израильскими образцами. Авиация Азербайджана значительно превосходит по мощи армянские ВВС. Минобороны республики приобрело подержанные перехватчики МиГ-25 и истребители МиГ-29 у Казахстана и Украины. В рейтинге военной мощи Global Firepower Азербайджан занимает 60-е место, опережая Армению на 34 позиции. За минувшие 15 лет азербайджанская армия совершила огромный рывок. Расходы на оборону страны в 2003 году составили $160 млн, а в 2013-м — $3,7 млрд. На балансе азербайджанской армии числятся 314 танков. 1 600 единиц бронетехники, 119 самоходных артиллерийских установок, 240 буксируемых артиллерийских орудий, 191 система залпового огня. Численность азербайджанской армии составляет 70 тысяч человек при резерве в 300 тысяч. В составе ВМС Азербайджана 31 боевой корабль», - говорится в сообщении.