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Выбросившийся из окна актер отправлен в психиатрическую больницу

2017-04-14 10:28 | www.oxu.az | 2

Минувшим вечером только и разговоров было, что о звезде фильма Федора Бондарчука «Обитаемый остров», 31-летнем Василии Степанове, который выбросился из окна своей квартиры в Москве, сообщает Oxu.Az со ссылкой на spletnik.ru.

Aктер прокомментировал свой поступок, а сейчас пресса пишет о госпитализации Степанова в психиатрическую клиническую больницу №1 имени Алексеева.

«Василий Сергеевич (Степанов)... в восьмом отделении», - сообщают СМИ, ссылаясь на свои источники, которые, впрочем, раскрывать подробности состояния актера отказались.

Напомним, вчера стало известно, что Василий Степанов выбросился из окна пятого этажа (хотя сам он сказал, что с третьего) на западе Москвы. Актер получил перелом таза, правого плеча, обеих пяточных костей и многочисленные ушибы, но вскоре был выписан из больницы и отправлен на лечение домой.

Степанов утверждает, что падение не было случайностью. При этом младший брат актера Василий Степанов заявил, что тот не страдает суицидальными наклонностями.

A.C.

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