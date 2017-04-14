В Баку выставили на продажу детский сад – ФОТО

2017-04-14 10:35 | www.oxu.az | 2

В рамках программы приватизации очередь дошла до образовательных учреждений.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Fins.az, выставлен на продажу детский сад на улице Г.Алескерова в Насиминском районе Баку.

Двухэтажное здание было сдано в эксплуатацию в 1937 году. Общая площадь земельного участка составляет 0,31 га. Сейчас здесь работает 30 человек.

Отметим, что стартовая цена продажи детского сада пока не называется.

У.А.