AZ EN RU TR

В Баку выставили на продажу детский сад – ФОТО

2017-04-14 10:35 | www.oxu.az | 2

В рамках программы приватизации очередь дошла до образовательных учреждений.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Fins.az, выставлен на продажу детский сад на улице Г.Алескерова в Насиминском районе Баку.

Двухэтажное здание было сдано в эксплуатацию в 1937 году. Общая площадь земельного участка составляет 0,31 га. Сейчас здесь работает 30 человек.

Отметим, что стартовая цена продажи детского сада пока не называется.

У.А. 

Bu kateqoriyadaki digər xəbərlər

Son xəbərlər