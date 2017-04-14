Оппозиция потребует от Конституционного суда Армении аннулировать итоги выборов

2017-04-14 11:15 | www.trend.az | 2

Оппозиция в пятницу обжалует итоги прошедших в Армении 2 апреля парламентских выборов в Конституционном суде республики. Представители блока партий "Армянский национальный конгресс - Народная партия Армении" (АНК-НПА) заявили, что вручат в ближайшие часы в высшую судебную инстанцию страны заявление о признании недействительными результатов голосования.

"Безусловно, мы обратимся в КС", - сказал ТАСС руководитель фракции АНК в уходящем составе Национального собрания Левон Зурабян, не уточнив, однако, времени подачи апелляции. В соответствии с законом, обжаловать результаты всенародного голосования можно лишь в пятницу, на пятый день после объявления результатов голосования, до 18:00.

Блок АНК-НПА, который возглавляет первый президент Армении Левон Тер-Петросян, набрал на выборах 1,6% голосов и занял 7-е место. В заявлении альянса, поданном на прошлой неделе в Центральную избирательную комиссию, утверждалось, что голосование "сопровождалось массовыми нарушениями избирательного права, организованными и скоординированными властями". После подведения итогов выборов в минувшее воскресенье ЦИК отклонила жалобу АНК-НПА. "Требования признать результаты выборов недействительными безосновательны, - говорится в решении комиссии. - В ходе выборов не имели место нарушения избирательного кодекса Армении, которые могли повлиять на итоги голосования".

Если обращение АНК-НПА будет принято к рассмотрению, первое заседание парламента нового созыва будет отложено. Конституционный суд рассмотрит заявление в течение 15 дней и вынесет решение в срок до 29 апреля включительно. В этом случае первое заседание парламента состоится в третий четверг после объявления решения этой инстанции. "Таким образом, в зависимости от того, когда будет вынесено решение КС, парламент нового созыва соберется 11 или 18 мая", - пояснили корр. ТАСС в аппарате Конституционного суда.

Согласно объявленным ЦИК официальным итогам выборов, победу на них одержала Республиканская партия Армении, которую возглавляет президент страны Серж Саргсян. Эта правоконсервативная партия получила 58 из 105 мандатов в парламенте нового, шестого созыва. В законодательный орган прошли еще 3 политические силы - центристские блоки партий "Царукян" (31 мандат) и "Елк" ("Выход") (9 мандатов), а также левонационалистическая партия "Дашнакцутюн" (7 мандатов).