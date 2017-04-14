В Азербайджане представлен софт е-подписи сайтов и программного обеспечения

2017-04-14 11:22 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Информационно-вычислительный центр, министерства транспорта, связи и высоких технологий усилит безопасность подписи электронных документов, сказали Trend в пятницу в ИВЦ.

Как сказали в ИВЦ, речь идет о новой версии программного обеспечения Online Signer, предназначенной для подписи электронных документов в режиме онлайн.

"В новой версии софта помимо усиления защиты процедуры подписи документов, стало возможно подписывать также сайты и программное обеспечение", - сказали в ИВЦ.

Для использования новой версии ПО необходимо деинсталлировать старую версию и установить новую. Новая версия софта доступно по адресу OnlineSigner.exe. Пользователи могут ознакомиться пошаговой инструкцией инсталляции по адресу http://e-imza.az/downloads/OnlineSignerUserGuide.docx.

Кроме того, как сказали в ИВЦ, по интересующимся вопросам можно обратиться в службу поддержки по номеру "157".

(Автор: Гусейн Велиев)

Твиттер: @h_veliyev