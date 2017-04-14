Внук основателя Армянского драматического театра присоединился к Платформе Мира

2017-04-14 11:50 | www.apa.az | 2

Внук известного армянского режиссера, основателя Армянского Драматического Театра Грачьи Капланяна, театральный работник Алексанян Давит Арсенович, сделал заявление, в связи с присоединением к «Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном».

Как сообщили АПА в пресс-службе платформы, в заявлении говорится: «Я призываю всех моих соотечественников к миру с некогда братским Азербайджаном. Нагорно-карабахский конфликт принес в регион вражду и разрушения. По этой причине считаю важным скорейшее мирное урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, учитывая при этом территориальную целостность и суверенитет Армении и Азербайджана, а также международно-признанные границы обоих государств.

Также считаю важными выполнение принятых Советом Безопасности ООН соответствующих резолюций, резолюций и решений других международных организаций. Хочу подчеркнуть важность усилий Минской Группы ОБСЕ направленных на мирное урегулирование конфликта.

Наши народы когда-то имели добрососедские отношения, которые были сформированы в результате многовекового мирного сосуществования. Примером этому можно отметить популярность Ереванского Азербайджанского Государственного Драматического Театра в Армении. К моему огромному сожалению, по причине неразрешенности конфликта, сегодня, представления наших народов друг о друге формируется только в контексте войны. Я поддерживаю идею мирного сосуществования людей и мирного решения затянувшихся конфликтов.

По причинам указанными выше, я хочу поддержать эту мирную инициативу и заявляю о присоединении к «Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном», основной целью которой является содействие мирному решению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта».