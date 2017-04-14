Скорпион ужалил пассажира на борту авиакомпании United Airlines

2017-04-14 10:44 | www.oxu.az | 2

Скорпион ужалил пассажира на борту компании United Airlines, который совершал рейс из Хьюстона в Калгари.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает CNBC.

Во время приема пищи на Ричарда Белла с багажной полки упал скорпион, который впоследствии ужалил мужчину в палец. Члены экипажа немедленно связались с врачом для получения дальнейших инструкций. Однако случившееся не угрожало жизни пассажира.

«Медицинский персонал оказал необходимую помощь после приземления самолета в Калгари», - сообщили представитель авиакомпании.

Н.О.