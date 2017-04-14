RT: Азербайджанская армия - самая богатая в регионе – ФОТО

2017-04-14 10:50 | www.oxu.az | 2

Российский телеканал Russia Today опубликовал фотосессию, посвященную азербайджанской армии, под названием «Азербайджанская армия: самая богатая в регионе», сообщает Oxu.Az.

«Азербайджанская армия находится в постоянной боевой готовности из-за неразрешенного конфликта с Арменией вокруг Нагорного Карабаха. С начала 2000-х годов Азербайджан увеличил военный бюджет в 20 раз. Баку скупает вооружение российского, израильского и турецкого производства», - пишет телеканал.

RT отмечает, что в рейтинге военной мощи Global Firepower Азербайджан занимает 60-е место, опережая Армению на 34 позиции.

«За минувшие 15 лет азербайджанская армия совершила огромный рывок. Расходы на оборону страны в 2003 году составили 160 млн долларов США, а в 2013-м - 3,7 млрд долларов США», - добавляет Russia Today.

Н.О.