Глава МИД Ирана отправился в Москву

2017-04-14 11:23 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отправился с официальным визитом в Москву.

Зариф проведет встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом, находящимся с визитом в Москве, сообщает в пятницу IRNA.



Также планируются трехсторонние переговоры министров иностранных дел России, Ирана и Сирии по сирийскому кризису. В повестке встречи обсуждение трехсторонней координации, чтобы не допустить отката ситуации в Сирии назад и подрыва усилий по политическому урегулированию конфликта.

Кроме того, в рамках встречи с российским коллегой Зариф обсудит ситуацию по последним событиям в Сирии в связи с предполагаемым применением химоружия.

(Автор: Эльмира Таривердиева)