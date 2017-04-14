Altın fiyatlarında tarihi zirveye yükseldi

2017-04-14 13:04 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününde 152,4 lira ile tarihi zirvesini gördü. Çeyrek altın ise 250 liradan işlem görüyor.

Dün, dolar/TL'deki değer kazancına paralel gün içinde 152,3 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,47 artışla 151,7 lira seviyesinden tamamladı.

Gram altın, yükseliş eğilimini bugün de devam ettirerek 152,4 lira ile tarihi zirvesini görmesinin ardından saat 11.00 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 0,30 artışla 152,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 250 lira, Cumhuriyet altını 1.019 liradan satılıyor. Altının gram fiyatı en son 7 Nisan'da 152,4 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

Küresel piyasalarda yaşanan tedirginlik ve azalan risk iştahıyla dün 1.288,7 dolar ile son 5 ayın en yüksek seviyesine çıkan altının ons fiyatı ise bugün ABD, Avrupa ve Asya borsalarındaki tatiller nedeniyle sınırlı işlem hacmiyle yatay bir seyir izliyor.

ONS ALTIN 5 AYIN ZİRVESİNE YAKIN

Altın fiyatları bir önceki seans gördüğü beş ayın zirvesine yakın seyrini sürdürürken, birçok ülkede bugün Kutsal Cuma tatili dolayısıyla piyasaların kapalı olması nedeniyle işlem hacmi sınırlı kaldı.

Spot altının ons fiyatı yatay bir seyirle 1,287.32 dolardan işlem gördü.