В Мексике 24 человека погибли в результате столкновения автобуса и бензовоза

2017-04-14 11:08 | www.oxu.az | 2

Пассажирский автобус столкнулся с бензовозом на юго-западе Мексики.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Life, в результате ДТП минимум 24 человека погибло, ещё девять человек доставлены в больницу.

По сообщению полиции, автобус с 36 туристами двигался на пляж в районе Икстапа-Сиуатанехо. Недалеко от города Петакалько он врезался в автоцистерну, ехавшую навстречу. Произошёл взрыв.

Как передаёт Sky News, причина столкновения выясняется.

Н.О.