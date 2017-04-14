Акиф Човдаров изменился до неузнаваемости – ФОТО

2017-04-14 11:15 | www.oxu.az | 2

Распространилась сделанная в зале суда фотография бывшего начальника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта ликвидированного министерства национальной безопасности, генерал-майора Акифа Човдарова, суд над которым продолжается.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, фотография сделана в здании Сабунчинского районного суда.

По фотографии А.Човдарова, пребывающего в заключении 17 месяцев, заметны явные изменения в его внешности.

Это первая фотография А. Човдарова после начала суда.

Э.А.

