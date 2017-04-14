Ограничено движение транспорта в центре Баку (ФОТО)

2017-04-14 12:24 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В связи с ремонтными работами на улице Самеда Вургуна перед Парком офицеров в сторону «Тезе базар» движение транспорта ограничено на обеих полосах, сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

В качестве альтернативы водителям рекомендуется пользоваться проспектами Азадлыг и Бюльбюля.

Сегодня на автомобильном мосту, ведущем с проспекта Гейдара Алиева к улице Микаила Алиева в Низаминском районе Баку, будут также вестись работы по обновления дорожной разметки, сообщили в пятницу в ОАО «Азеравтойол».

В то же время, начиная с 22:00 до утра будут также проводиться аналогичные работы в Наримановском и Хатаинском районах, на дорожной развязке рядом с Ramstore (10-й заводской круг).

На территориях, где будут вестись эти работы, движение автотранспортных средств будет ограничиваться частично только на полосах, где наносится разметка. На других полосах движение будет открыто.

С целью регулирования движения автотранспортных средств в Баку продолжаются работы по обновлению горизонтальной и указательной дорожной разметки и пешеходных «зебр».

(Текст: Кямаля Сеидова)

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