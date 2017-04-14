Гудрет Гасангулиев: «В ведомствах есть серьезные проблемы с финансовой дисциплиной»

2017-04-14 13:27 | www.apa.az | 3

«Во всех госорганах, где проведен аудит, были выявлены финансовые нарушения и это очень плохо. Это означает, что в стране серьезные проблемы с финансовой дисциплиной». Как передает АПА-Экономикс, об этом сказал депутат Гудрет Гасангулиев на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения отчета Счетной палаты за 2016 год.

Он предложил создать в парламенте бюджетный комитет и комитет по контролю за бюджетом. «Счетная палата формируется Милли Меджлисом. Но в течение года депутаты не участвуют ни в подготовке бюджета, ни в контроле за расходованием бюджетных средств».