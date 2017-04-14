В Азербайджане парки отдыха переданы в распоряжение ИВ
2017-04-14 11:26 | www.oxu.az | 2
В Азербайджане парки культуры и отдыха переданы на баланс органов исполнительной власти.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, в связи с этим Кабинет министров внес изменения в «Список подведомственных организаций, не входящих в структуру министерства культуры и туризма Азербайджанской Республики».
Согласно изменениям, парки культуры и туризма изъяты из «Списка подведомственных организаций, не входящих в структуру министерства культуры и туризма Азербайджанской Республики». Эти парки с принадлежащим им имуществом переданы в соответствующие органы исполнительной власти.
Министерству культуры и туризма, Госкомитету по вопросам имущества и соответствующим органам исполнительной власти поручено решить все вытекающие из решения вопросы.
У.А.