Инвестиции в Сумгайытский химпромпарк достигли $1,2 млрд - министр

2017-04-14 12:30 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день инвестиции в Сумгайытский химико-промышленный парк достигли 1,2 миллиарда долларов, сказал в пятницу министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на мероприятии, посвященном вручению сертификата новому резиденту химпромпарка.

По его словам, в текущем году в Сумгайытском химпромпарке начнут свою деятельность еще пять предприятий.

"На сегодняшний день только в Сумгайытском химпромпарке зарегистрировано 10 резидентов. Из этих резидентов я бы хотел отметить ЗАО AzerTechnoLine, которое уже приступило к производству продукции. Отрадно то, что 52 процента производимой компанией продукции идет на экспорт. Также отмечу, что в этом году приступят к деятельности еще пять предприятий, которые также будут производить импортозамещающую и экспортоориентированную продукцию", - сказал министр.

Коснувшись деятельности других промышленных парков, Мустафаев подчеркнул, что в настоящее время продолжается подготовка к началу работы предприятий и в Балаханинском промышленном парке. "Я думаю, что в мае-июне текущего года в Балаханинском промпарке начнут функционировать пять компаний. Что касается других промпарков, то в Гарадагском парке уже действует судостроительный завод, в Пираллахинском промышленном парке уже заложен фундамент двух заводов, строительство которых начнется в ближайшее время. Я думаю, что один из этих заводов начнет функционировать уже в 2018 году", - сказал министр.

(Автор: Анвар Мамедов)