Процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта со временем приобретет еще более реальные контуры - эксперт (ВИДЕО)

2017-04-14 12:34 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта по прошествии времени приобретет еще более реальные контуры, сказал руководитель Экспертного совета Baku Network, доктор философских наук Эльхан Алескеров в ходе дискуссий на тему пути урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, организованных советом с участием российских экспертов.

Доверительные отношения между лидерами Азербайджана и России дают полное основание надеется на это и эти контуры были заметны после встреч президентов в Вене и Санкт-Петербурге, сказал эксперт.

В обсуждениях приняли участие председатель Экспертного совета Фонда поддержки научных исследований (ФПНИ) «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук, старший научный сотрудник Института социально-политических исследований РАН, кандидат социологических наук Игорь Селезнев, эксперт МГИМО МИД РФ Алексей Фененко.

Российские эксперты принимали участие в Баку в «круглом столе» на тему «Россия – Азербайджан: 25 лет дипломатических отношений. Стратегия партнерства». Организатором мероприятия выступили Политологический центр «Север-Юг», аналитический центр Baku Network и АМИ Trend.

По словам Алескерова, в декабре 2015 года Армения приняла новую военную доктрину, которая предусматривает обстрел близлежащих к линии соприкосновений войск азербайджанских сел, преследует цель вызвать панику у местного населения. После этого вооруженные силы Армении стали интенсивнее обстреливать азербайджанские позиции, в том числе и близлежащие к линии соприкосновения войск азербайджанские села, сказал он.

По словам эксперта, именно эти действия армянской стороны в последствии привели к эскалации ситуации в апреле 2016 года.

Как сказал Алескеров, на прошедших недавно парламентских выборах в Армении вновь победила партия «войны», представители которой являются ярыми сторонниками продолжения конфликта и таким образом, «карабахский клан» снова остался у власти, усилил свои позиции.

По словам эксперта, неконструктивная позиция руководства Армении основывается на том, что Ереван надеется, что Россия и ОДКБ в любом случае защитят их интересы. А с другой стороны армянская сторона была уверена, что построила надежную линию обороны, однако, апрельские события показали, что это не так. Россия четко дала понять, что гарантии безопасности ОДКБ не распространяются на Нагорный Карабах. А эшелонированная линия обороны во время апрельских боестолкновений была разгромлена азербайджанкой армией.

Азербайджан ведь не требует ни капитуляции Армении, к этому нет реальных военно-политических оснований, ни изгнания армян из нагорного Карабаха, а наоборот, обещает им высокую степень автономии в составе Азербайджана, отметил эксперт.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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