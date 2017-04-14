Избраны новые члены Вещательного совета İTV

2017-04-14 13:28 | www.apa.az | 3

На сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по культуре было обсуждено избрание кандидатов на членство в Вещательном совете Теле- и радиовещания ITV.

Как сообщает АПА, информацию о кандидатах предоставил председатель Комитета Милли Меджлиса по культуре Рафаэль Гусейнов.

Были выдвинуты следующие кандидатуры: со стороны Совета прессы Ядигяр Мамедли, Азер Хесрет, со стороны НАНА – Мухтар Иманов, со стороны Конфедерации профсоюзов – Гасан Джафаров и Али Джафаров.

В результате голосования членами Совета были избраны Азер Хесрет, Мухтар Иманов и Гасан Джафаров.