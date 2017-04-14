В Исмаиллы 19-летний парень выстрелил в себя

2017-04-14 13:29 | www.apa.az | 3

В Исмаиллинском районе 19-летний парень нанес себе тяжелые ранения огнестрельным оружием .

Как сообщает местное бюро АПА, инцидент произошел в селе Губахелили. Проживающий в селе вынужденный переселенец из Лачинского района, Велиев Джасарет Бахтияр оглы (1998), нанес себе тяжелые ранения в результате неосторожного обращения с охотничьим ружьем. Получивший тяжелые ранения правого колена и голени Джесарет Велиев был срочно доставлен в Центральную районную больницу Агсуинского района. После оказания первой медицинской помощи, Д.Велиев был отправлен в Баку.

Прокуратурой Исмаиллинского района ведется расследование по факту происшествия.