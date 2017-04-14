Подробности жуткой аварии в Баку – ПОДРОБНОСТИ + ФОТО

2017-04-14 11:32 | www.oxu.az | 3

Стали известны некоторые детали ДТП, произошедшего сегодня утром на Зыхской дороге.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в настоящее время устанавливаются личности погибших.

Сайт пишет, что номерной знак «ВАЗ-2107» ранее числился за двухдверным спортивным автомобилем «Mercedes Benz SLS». Номерные знаки серии «AX» обычно принадлежат юридическим лицам.

Еще один интересный момент заключается в том, что во время аварии на обоих автомобилях отсутствовали передние номера.

Автомобиль марки «ВАЗ-2107» с номерным знаком 10 AX 002 принадлежал «Клинике Кябиры Мамедовой», названной так в честь бизнес-леди, руководителя ТЦ «Бина».

Э.А.

