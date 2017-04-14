Вашингтону напомнили о российском «папе всех бомб»

2017-04-14 11:36 | www.oxu.az | 3

Россия обладает более мощным неядерным оружием, чем американская «мать всех бомб», которую США применили в Афганистане.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет National Interest.

Этим боеприпасом является авиационная вакуумная бомба повышенной мощности (АВПБМ), известная как «папа всех бомб». Она превосходит самую мощную неядерную бомбу США — GBU-43, получившую неофициальное название «мама всех бомб», отмечает National Interest.

Так, АВБПМ легче своего американского аналога, при этом мощность боеприпаса составляет примерно 40 тонн в тротиловом эквиваленте, а это примерно в четыре раза больше, чем у GBU-43. Кроме того, по радиусу гарантированного поражения русский «папа» превосходит американскую «маму» в два раза.

Первые испытания АВПБМ прошли в России в 2007 году. При взрыве боеприпаса воспламеняется взрывоопасная пыль, которая заполняет пространство и уничтожает на своем пути все объекты, но радиоактивного заражения при этом не происходит, напоминает Business Insider.

Раннее в четверг США впервые применили сверхмощную неядерную бомбу GBU-43 для уничтожения боевиков «Исламского государства» (ИГИЛ) в Афганистане.

Н.О.