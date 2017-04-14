В Азербайджане парки культуры и отдыха передаются на баланс органов ИВ

2017-04-14 12:42 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане парки культуры и отдыха с принадлежащим им имуществом передаются на баланс органов исполнительной власти.

В связи с этим Кабмин внес изменения в "Список структур, находящихся на балансе министерства культуры и туризма Азербайджанской Республики, не входящих в его структуру".

Согласно изменениям, парки культуры и отдыха из этого списка исключены.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)