Председатель: «Проверки Счетной палаты выявили 825 нарушений»

2017-04-14 13:31 | www.apa.az | 3

В 2016 году Счетная палата провела 77 мер по контролю средств государственного бюджета и внебюджетных государственных фондов, 19 мер по контролю средств бюджета Нахчыванской автономной республики, в том числе 8 мер касались доходов госбюджета, 63 - расходов госбюджета, 2 – кредитов, привлеченных под госгарантии, 4 – средств внебюджетных фондов.

Как передает АПА-Экономикс, об этом заявил председатель Счетной палаты Вюгар Гюльмамедов на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения отчета структуры за 2016 год.

По его словам, в 2016 году аудитом были охвачены 155 объектов. «В 2016 году палата провела мер по контролю на 9,8% меньше, чем в 2015 году. При этом сумма, охваченная аудитом, в 2016 году выросла на 34,2% и составила 5,6 млрд. манатов», - сказал В.Гюльмамедов.

Он отметил, что в 2016 году проверки Счетпалаты выявили 825 недочетов и нарушений.

По итогам обсуждений отчет Счетпалаты за 2016 год был принят.