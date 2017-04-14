ЕврАзЭС поддержал заявку Молдовы на получение статуса государства-наблюдателя
2017-04-14 13:34 | www.apa.az | 3
Руководители стран - участниц Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) одобрили обращение Молдовы о предоставлении ей статуса страны - наблюдателя в этом объединении.
Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во время заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в узком составе президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.
«Было принято решение приветствовать и подержать обращение Молдовы», - заявил он. По его словам, решение о предоставлении Молдовы нового статуса утверждено в установленном порядке.
По словам Атамбаева, Кыргызстан придает большое значение развитию отношений со странами - участницами ЕврАзЭС.
«Для нас отношения со странами ЕврАзЭС являются приоритетом во внешней политике, мы призываем наших партнеров к активной совместной работе», - сказал он.
Как подчеркнул Атамбаев, Кыргызстан считает важным усилить взаимодействие государств - участников союза в сфере сельского хозяйства, пенсионного обеспечения и приступить к формированию общего электроэнергетического рынка.
«Мы также благодарны России и Казахстану за поддержку, которая оказывается в области фитосанитарного и ветеринарного контроля», - отметил он. Президент Кыргызстана считает, что такая поддержка поможет республике повысить качество выпускаемой продукции.
Отметим, в столице Кыргызстана в пятницу проходит заседание ВЕЭС с участием президентов Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы и России. Как подчеркнул Атамбаев, в общей сложности главы государств во время переговоров в расширенном составе намерены обсудить около 10 вопросов.
Кроме этого, в Бишкеке состоится неформальная встреча президентов стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности.