ЕврАзЭС поддержал заявку Молдовы на получение статуса государства-наблюдателя

2017-04-14 13:34 | www.apa.az | 3

Руководители стран - участниц Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) одобрили обращение Молдовы о предоставлении ей статуса страны - наблюдателя в этом объединении.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во время заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в узком составе президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

«Было принято решение приветствовать и подержать обращение Молдовы», - заявил он. По его словам, решение о предоставлении Молдовы нового статуса утверждено в установленном порядке.

По словам Атамбаева, Кыргызстан придает большое значение развитию отношений со странами - участницами ЕврАзЭС.

«Для нас отношения со странами ЕврАзЭС являются приоритетом во внешней политике, мы призываем наших партнеров к активной совместной работе», - сказал он.

Как подчеркнул Атамбаев, Кыргызстан считает важным усилить взаимодействие государств - участников союза в сфере сельского хозяйства, пенсионного обеспечения и приступить к формированию общего электроэнергетического рынка.

«Мы также благодарны России и Казахстану за поддержку, которая оказывается в области фитосанитарного и ветеринарного контроля», - отметил он. Президент Кыргызстана считает, что такая поддержка поможет республике повысить качество выпускаемой продукции.

Отметим, в столице Кыргызстана в пятницу проходит заседание ВЕЭС с участием президентов Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы и России. Как подчеркнул Атамбаев, в общей сложности главы государств во время переговоров в расширенном составе намерены обсудить около 10 вопросов.

Кроме этого, в Бишкеке состоится неформальная встреча президентов стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности.