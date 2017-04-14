Вугар Байрамов о проблеме граждан, купивших квартиры в «хрущевках» в ипотеку

2017-04-14 11:42 | www.oxu.az | 2

Согласно плану мероприятий о реконструкции 1-го микрорайона столицы, подписанного премьер-министром Азербайджана Артуром Расизаде, крупнопанельные жилые здания, предназначенные для временного проживания, срок эксплуатации которых истек (известные, как «хрущевки») будут снесены.

В рамках проекта будет снесено 34 здания и переселено 1729 семей. В период строительства новых зданий государство будет платить за аренду жилья для переселяемых граждан.

А что ждет граждан, купивших квартиры в «хрущевках» в ипотеку?

Как передает Oxu.Az, экономический эксперт Вугар Байрамов сообщил Modern.az, что во время сноса жилья на «советской» одним из самых обсуждаемых стал вопрос находящихся в ипотеке квартир:

«Дома сносят и платят компенсации, но вопрос обязательств по ипотеке остается на повестке дня. В отличие от «Советской», снос «хрущевок» требует иного подхода. Ведь здесь построят новые жилые дома. Граждане получат новые квартиры, независимо от того, были ли они владельцами квартир или брали ее в ипотеку.

Согласно согласованным правилам, в период строительства зданий компания 2 года будет платить арендную плату для переселяемых граждан. Согласно решению, площадь предлагаемых квартир будет на 20-30% больше прежней».

Эксперт заявил, что если квартира находилась в ипотеке, то согласно договору, данная ипотека будет перенесена на квартиру гражданина в новом здании:

«Ипотечные обязательства гражданина остаются в силе. Если гражданин хочет, он может полностью выплатить ипотеку, или платить по частям в прежнем порядке. Этот вопрос определяется на основе соглашения между коммерческим банком и гражданином.

В любом случае важен договор, подписанный между банком и гражданином. Без согласования с банком невозможно перенести ипотеку гражданина на другую квартиру. Гражданин может платить за ипотеку даже в тот период, когда арендует жилье.

Требовать полной выплаты ипотечного кредита у гражданина нельзя».

У.А.

