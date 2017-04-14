В США создадут жвачку для диагностики рака

2017-04-14 11:47 | www.oxu.az | 2

Американская компания Volatile Analysis собирается создать жвачку для диагностики рака.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщается на портале Tech Times.

Предполагается, что жвачка будет производить анализ летучих соединений, выделяемых опухолями. Во время жевания находящиеся в слюне соединения будут взаимодействовать со жвачкой, которая благодаря особому химическому составу сможет показать их присутствие в организме. Как отмечают исследователи, опухоли разных органов производят разные соединения, так что с помощью жвачки можно будет узнать даже вид рака, от которого страдает пациент.

Пока жвачка находится лишь на стадии разработки, и неизвестно, насколько эффективной она окажется. Компания рассчитывает, что доктора и пациенты смогут использовать ее вместо анализов крови и мочи. Это не первая попытка ученых диагностировать рак с помощью летучих соединений – другие экспериментальные методы включают анализы образцов выдыхаемого воздуха и мочи и даже диагностику с помощью собак, которые способны учуять соединения.

Н.О.