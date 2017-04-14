Компании по жилищному строительству в Баку изменили условия продаж

2017-04-14 12:43 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - После приостановления, в конце 2016 года выдачи 20-летнего ипотечного кредита по линии Международного банка Азербайджана (МБА), на первичном рынке жилой недвижимости наблюдается упрощение условий продаж.

В качестве примера можно привести расположенный вблизи метро станции «Эльмляр Академиясы» жилой комплекс премиум-класса Renessans Palace. Здесь, в ноябре 2016 года, наравне с 20-летней ипотекой предлагался двухлетний внутренний кредит с первоначальным взносом 30 процентов. С января срок внутреннего кредита увеличился на один год и достиг трех лет. На данный момент в комплексе предлагается трехлетний внутренний кредит с первоначальным взносом 30 процентов.

Упрощение условий продаж является общей тенденцией, которая наблюдается на первичном рынке. К такому выводу, по итогам исследования первичного рынка недвижимости, пришли специалисты Центра стратегических исследований при Группе компаний AS Group Investment. В частности, в ноябре (когда 20-летняя ипотека МБА была в силе) срок внутреннего кредита, предоставляемого строительными компаниями, не превышал 24 месяцев (за исключением одной строительной компании). Первоначальный взнос кредита менялся в коридоре 30-50 процентов. В марте в условиях стройкомпаний произошли значительные изменения. Верхний предел срока внутреннего кредита увеличился до 60 месяцев и меняется в коридоре 12-60 месяцев. Нижний предел первоначального взноса снизился до 20 процентов. Несмотря на то, что внутренний кредит беспроцентный, сохраняется ценовая разница между 100-процентной оплатой, или выплатой в рассрочку.

Согласно мнению экспертов центра стратегических исследований, возможности выдачи долгосрочных кредитов у строительных компаний ограничены. Если строительная компания предлагает долгосрочный кредит, то это может поставить под угрозу завершение проекта. Это мнение основывается на трех основных аргументах:

- У компаний, предлагающих долгосрочный внутренний кредит, есть проблемы с наличными деньгами. Тем самым, чтобы не подорвать доверие у уже приобретших квартиру клиентов, и продолжить строительные работы, кредит порой выдается по расценкам соответствующим 100-процентной оплате. Если и в краткосрочной перспективе обеспечивается поток наличных денег, то в долгосрочной перспективе продолжение строительных работ окажется под вопросом. Согласно "золотому" закону бизнеса, ценность сегодняшних денег выше, чем ценность той же суммы, получаемой в будущем. Одним словом время обесценивает деньги. Именно по этой причине, строительные компании должны быть заинтересованы в получении своих денег в течение короткого периода времени.

В проектах среднего и высшего сегмента строительные материалы, являющиеся основной статьей расходов, импортируются из-за рубежа. На фоне укрепления доллара, стоимость импортируемых строительных материалов также повышается. Строительные компании, которые получают свой доход в национальной валюте, но покупают строительные материалы в иностранной валюте, или снизят требования к качеству стройматериалов, или же приостановят строительные работы.

Строительные компании, у которых кредиты в иностранной валюте, столкнутся с трехкратным риском. Наравне с ростом цен на строительные материалы и обесцениванием денег, проценты по кредитам на фоне изменения курса еще больше увеличивают степень риска для стройкомпаний.

Таким образом, сдача проектов, находящихся на уровне «котлована» и предлагающих долгосрочный кредит находится под большим вопросом. Именно по этой причине, рекомендуется покупать квартиры в кредит в жилых комплексах, строительство которых близко к завершению.