Назван состав жюри второго Фестиваля буктрейлеров в Азербайджане (ФОТО)

2017-04-14 12:44 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В состав жюри второго Фестиваля буктрейлеров в Азербайджане вошли известные представили индустрии отечественного кинематографа, культуры и искусства, сообщил Trend Life киноактер, учредитель фестиваля и член жюри Руслан Сабирли.

Мушфиг Хатамов (сценарист, кинопродюсер, залуженный деятель искусств, директор киностудии "Азербайджанфильм"), Ильгар Фахми (поэт, писатель, кинодрамматург, секретарь по творческим вопросам Союза писателей Азербайджана), Эльчин Мусаоглы (кинорежиссер, сценарист, залуженный деятель искусств, учредитель продюссерского центра “Cinema Evi”), Аяз Салаев (кинорежиссер и киновед, сценарист, телеведущий и киноредактор, педагог, заслуженный деятель искусств), Кянан Мамедов (кинооператор,залуженный деятель искусств) выберут победителя и призеров фестиваля.

"10 апреля завершился прием работ на второй Фестиваль буктрейлеров. Для объективности определения победителя и призеров будет проведено тайное голосование, т.е. каждый член жюри выставит свои оценки, при этом другие не будут знать результат коллеги. В итоге оргкомитет суммирует эти оценки жюри и представит результаты", - сказал Руслан Сабирли.

Фестиваль, который проходит под слоганом "Kitabı tanıdın, kitabla tanının!", организован при поддержке министерства культуры и туризма и содействии Международного центра мугама. Финальный вечер пройдет в Международном центре мугама 21 апреля.

Фестиваль приурочен ко Всемирному дню книг и авторского права - 23 апреля. Денежные призы за первое, второе и третье место - 1000, 800 (каждый) и 500 (каждый) манатов, соответственно.

Главная цель - пропаганда книг и их чтения в обществе, поддержка и развитие креативных форм отношения к чтению книг, выявление талантливых и креативных представителей молодежи в сфере кино, развитие буктрейлеров как искусства и направления в бизнесе. Буктрейлеры - это видеоролики, которые включают в себя самые яркие и узнаваемые моменты книги, визуализируя ее содержание, или короткий фильм о содержании книги, нацеленный на ее продвижение среди читателей.

По всем вопросам можно обращаться: festival2017@booktrailer.az

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(Автор: Вугар Иманов)