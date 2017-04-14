Депутат предложил дать дополнительные полномочия Счетной палате

2017-04-14 13:39 | www.apa.az | 3

«Предлагаю дать дополнительные полномочия Счетной палате».

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса во время обсуждения отчета Счетной палаты за 2016 год заявил депутат Сиявуш Новрузов.

«Нарушение закона, финансовые нарушения в различных сферах наносят вред бюджету. Возвращение средств является одним из главных условий. Каким бы строгим ни было наказание, если финансовые присвоения не возвращаются, от этого нет никакого толка. Счетной палате следует дать полномочия, чтобы принимать меры в этой связи».