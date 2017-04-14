МИД России: Положения Конвенции по Каспию практически согласованы

2017-04-14 13:47 | www.apa.az | 3

Конвенция о правовом статусе Каспийского моря практически готова к подписанию.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил спецпредставитель президента России по вопросам делимитации и демаркации границ России со странами СНГ, посол по особым поручениям МИД РФ Игорь Братчиков на международном экономическом форуме «Каспийский диалог».

«На сегодняшний день Конвенция почти готова, абсолютное большинство положений согласовано, причем эти положения гармонично балансируют потребности всех пяти сторон, не ущемляют национальные интересы ни одной из стран, - сказал он. - Проблем становится меньше, осталось всего буквально одна-две, мы действительно вышли на финишную прямую и имеем хорошие шансы предложить нашим лидерам этот документ в обозримом будущем к подписанию».

Братчиков напомнил, что в ходе четвертого каспийского саммита, который состоялся в 2014 году в Австрии, лидеры прикаспийских стран достигли по настоящему прорывных договоренностей, создав каркас будущей Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. «Задача тогда была поставлена четкая: к следующему саммиту, который должен состояться в Казахстане, завершить работу над этим документом», - отметил он.

Со своей стороны, посол Казахстана в РФ Имангали Тасмагамбетов напомнил, что «Каспий - это не только то место, где переплетаются геополитические и военно-политические интересы региональных держав, но это в первую очередь хаб, где сходятся трансконтинентальные маршруты Великого Шелкового пути, соединяющего Восток и Запад».

Отметим, ранее 6 марта глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым заявил, что рассчитывает на завершение работы над Конвенцией на следующей встрече министров иностранных дел прикаспийских стран.