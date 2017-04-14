В результате взрыва «матери всех бомб» в Афганистане погибли 36 боевиков

2017-04-14 11:53 | www.oxu.az | 2

По меньшей мере 36 боевиков группировки «Исламское государство» (ИГИЛ) были уничтожены в Афганистане в результате применения американскими военными сверхмощной неядерной бомбы.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в официальном заявлении афганского правительства.

Накануне Вашингтон нанес авиаудар по тоннельному комплексу местной ячейки террористической группировки «Исламское государство» в уезде Ачин провинции Нангархар.

Была применена сверхмощная фугасная авиационная бомба GBU-43, которую в Пентагоне именуют «матерью всех бомб» (ее масса превышает 9,5 тонны).

Н.О.