В результате взрыва «матери всех бомб» в Афганистане погибли 36 боевиков
2017-04-14 11:53 | www.oxu.az | 2
По меньшей мере 36 боевиков группировки «Исламское государство» (ИГИЛ) были уничтожены в Афганистане в результате применения американскими военными сверхмощной неядерной бомбы.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в официальном заявлении афганского правительства.
Накануне Вашингтон нанес авиаудар по тоннельному комплексу местной ячейки террористической группировки «Исламское государство» в уезде Ачин провинции Нангархар.
Была применена сверхмощная фугасная авиационная бомба GBU-43, которую в Пентагоне именуют «матерью всех бомб» (ее масса превышает 9,5 тонны).
Н.О.