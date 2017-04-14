Долг Азербайджана ЕБРР вырос на 8 миллионов евро

2017-04-14 11:57 | www.oxu.az | 2

Общий объем средств, выделенных Азербайджану Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), в феврале 2017 года вырос на 28 млн евро или на 1,07% и составил 2 млрд 650 евро 1 марта 2017 года.

Об этом Oxu.Az передает со ссылкой на Report.

По информации, объем выплат Азербайджана банку вырос на 29 млн евро или на 1,55% и составил 1 млрд 906 млн долларов.

Текущий портфель банка по финансируемым в стране проектам вырос на 8 млн евро или на 0,85% и составил 947 млн евро.

У.А.

