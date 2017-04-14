Создается Межпарламентская рабочая группа Азербайджан-Джибути

2017-04-14 12:54 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Создается Межпарламентская рабочая группа Азербайджана и Джибути.

Этот вопрос будет обсужден на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса. Создание группы нацелено на большее развитие межпарламентских связей.

Ожидается, что руководителем Рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджана и Джибути станет депутат Вюсал Гусейнов.

.(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)